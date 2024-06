Carlos Alcaraz expéditif se qualifie pour les quarts de finale et y rejoint Tsitsipas

Dans le premier set, Alcaraz a breaké Auger-Aliassime à 4-3, et a conclu ensuite pour empocher la première manche (6-3). Le jeune Espagnol, 21 ans, a refait le coup dans le deuxième set. Il a ensuite déroulé son jeu dans la troisième manche, breakant le joueur canadien d'entrée pour finalement s'imposer sans forcer.

Alcaraz, vainqueur de deux Grands Chelems, à l'US Open (2022) et à Wimbledon (2023), et plus jeune N.1 mondial de l'histoire, s'était défait de J.J. Wolf (ATP 107) au premier tour (6-1, 6-2, 6-1), de Jesper de Jong (ATP 176) au deuxième (6-3, 6-4, 2-6, 6-2) et de Sebastian Korda (ATP 28) au troisième (6-4, 7-6 (7/5), 6-3).