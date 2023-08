Caroline Wozniacki réussit son retour après trois ans de retraite

Caroline Wozniacki n'a pas manqué son retour à la compétition. La Danoise, ancienne numéro 1 mondiale, effectuait mardi son retour sur le circuit WTA à l'occasion du WTA 1000 de Montréal, une épreuve sur dur dotée de 2.7488.468 dollars. A désormais 33 ans, après trois ans et demi de retraite et deux maternités, elle n'a laissé aucune chance à l'Australienne Kimberly Birrell (WTA 115), sortie des qualifications, qu'elle a renvoyée aux vestiaires sur un double 6-2 après 1h38 de jeu.

Wozniacki risque d'avoir davantage de difficulté au 2e tour puisqu'elle devra affronter la lauréate du dernier Wimbledon la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 10) ou l'Égyptienne Mayar Sherif (WTA 33).

La Danoise, aux racines polonaises, avait quitté le circuit à l'issue de l'Open d'Australie 2020, juste avant la pandémie. Elle y avait décroché en 2018 son seul titre du Grand Chelem. À la fin de cette année-là, elle avait révélé souffrir de polyarthrite rhumatoïde, aujourd'hui guérie. Entre-temps, elle a accouché d'Olivia en juin 2021 et de James en octobre 2022. Wozniacki a occupé entre octobre 2010 et février 2018 la place de N.1 mondiale pendant trois périodes et un total de 71 semaines. Elle compte 30 titres WTA à son palmarès, dont un Masters, et 25 autres finales dont deux US Open (2009 et 2014).