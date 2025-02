"Cela ne doit pas rester impuni": le Comité olympique chilien contre-attaque après l'incident entre Bergs et Garin en Coupe Davis

Le Sud-Américain avait perdu le match et son pays la rencontre après avoir pris un jeu de pénalité pour avoir refusé de continuer à jouer après un choc avec Zizou Bergs, qui célébrait un break.

Dans un communiqué officiel dimanche soir, le Comité olympique chilien (COCH) a exprimé son soutien à la fédération nationale de tennis (Fetech) afin que l'incident survenu entre Zizou Bergs et Christian Garin "ne reste pas impuni". Le Belge avait percuté son homologue chilien au visage lors de la rencontre de Coupe Davis entre la Belgique et le Chili.

"Le Comité Olympique du Chili tient à exprimer son mécontentement et son incrédulité face à ce qui s'est produit aujourd'hui lors de la rencontre de Coupe Davis entre la Belgique et le Chili, où notre joueur Cristian Garin a été agressé par le joueur Zizou Bergs lors d'un changement de côté, une situation qui lui a causé diverses séquelles physiques, confirmées sur place par le médecin en chef de la délégation et directeur du COCH, le docteur Alejandro Orizola", a écrit le Comité dans un communiqué officiel posté sur les réseaux sociaux à la suite des événements.