Fin de match incroyable pour la Belgique en Coupe Davis: Bergs saute de joie à 6/5, "blesse" son adversaire et... gagne le match

"Je l'ai touché"

Zizou Bergs, 25 ans, s'est exprimé à même le court, devant les caméras de Sporza, sur l'incident qui l'a vu heurter de l'épaule, dans un moment d'euphorie, après avoir breaké pour mener 6-5 dans le set décisif, le visage de son adversaire Christian Garin, qui s'est effondré sur le sol et a refusé de reprendre part au jeu. "Jusqu'au dernier point qui a été joué, il y avait une telle ambiance", a-t-il expliqué. "J'avais la chair de poule de pouvoir être ici et de parvenir à gagner ce match. Et alors que je peux conclure ce match sur mon service, il se produit une chose pareille. Je l'ai touché, oui. Je commets une petite erreur, dans un moment de pure excitation. Après avoir frappé ce passing, je saute de joie, je cours vers le banc et je pensais que je le devancerais. Mais d'une manière ou l'autre, il ne se retire pas. Il me voit arriver et en fin de compte, je le heurte. C'est évidemment un peu de ma faute, mais je pense qu'il exagère aussi. Et le jugement de l'arbitre est dès lors également en ma faveur. Je ne sais pas si cet incident entrera dans les livres d'histoire. Je me rappelle que quelque chose de similaire s'était produit il y a quelques années dans une arène de handball et j'ai le sentiment que les Chiliens ne doivent pas trop m'aimer en ce moment", a-t-il souri.

Une victoire importante

L'équipe dirigée par Steve Darcis s'impose 3-1 contre les hommes de Nicolas Massu. Samedi, Bergs avait mis la Belgique sur les rails en écartant Tomas Barrios Vera (ATP 137), 6-4, 6-3, à l'Alverberg d'Hasselt. Dans la foulée, Alexander Blockx (ATP 146) avait craqué face à Garin, 7-6 (8/6), 6-1. Dimanche, ce sont Sander Gillé et Joran Vliegen, 34e et 36e mondiaux de l'exercice, qui ont remporté le double contre Nicolas Jarry (ATP D-206) et Barrios Vera (ATP D-228) afin de remettre la Belgique aux commandes.

La victoire de Bergs valide la place de la Belgique au deuxième tour des qualifications de la Coupe Davis, où elle affrontera en septembre l'Australie, double finaliste depuis la refonte du système en 2017. L'équipe belge briguera à ce stade une place dans le 'Final 8' de la compétition, lequel aura lieu du 18 au 23 novembre.