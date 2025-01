"C'est qui ce mec ?", "Les arbitres se saoulent": un joueur français craque et prend une énorme sanction à l'Open d'Australie

"C'est fou mec, tu es en train de triper. À chaque fois, c'est la même merde avec vous les gars, c'est fou. (…) C'est ton erreur et tu agis comme si j'avais fait une erreur. Enlève-la. Enlève l'avertissement. Annule-le. Maintenant, tu fais perdre du temps à tout le monde à cause de ton erreur. On perd 10 minutes. Tu es payé pour ça, comment est-ce possible ? C'est qui ce mec ? Je ne l'ai jamais vu sur un court. Un type quelconque sur la chaise. C'est un Grand Chelem", s'est d'abord emporté Moutet.

"Les arbitres se saoulent"

Il a ensuite lancé une accusation grave, qui est celle qui a provoqué sa sanction. "Comment pouvez-vous donner un euro à des gars comme ça ?", avait-il repris. Comment pouvez-vous gaspiller des euros comme ça ? Ou des dollars australiens, peu importe. Mec, tous les soirs, tous les arbitres se saoulent ici. Et puis le lendemain, ils ruinent le match. Comment est-ce possible, mec ? Je suis là à me battre, je travaille tous les jours. Je me bats pour être ici. Et ils ruinent le match comme ça. Et je suis censé rester calme ? Comment est-ce possible ?", a déclaré le Français.

Il s'était finalement imposé en quatre manches. L'échange avait duré 6 minutes.