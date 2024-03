Daniil Medvedev rejoint Carlos Alcaraz en finale

Daniil Medvedev a rejoint Carlos Alcaraz en finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 d'Indian Wells, joué sur surface dure et doté de 9.495.555 dollars, après sa victoire contre Tommy Paul samedi en demi-finale.

Medvedev, 4e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en trois sets 1-6, 7-6 (7/3), 6-2 contre Paul, 17e mondial et tête de série N.17, au bout de 2 heures et 23 minutes de match. Le Russe retrouvera en finale Carlos Alcaraz pour la revanche de la finale de l'année dernière qui avait souri à l'Espagnol.

Dans la première demi-finale, Alcaraz, 2e mondial et tête de série N.2, a pris le dessus sur l'Italien Jannik Sinner, 3e mondial et tête de série N.3, avec une victoire en trois sets 1-6, 6-3, 6-2.