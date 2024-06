David Goffin au 2e tour des qualifications: "Le meilleur départ que je pouvais espérer"

"Je suis évidemment ravi de cette performance", a-t-il confié à sa sortie du court. "Ce n'est jamais facile d'entamer un tournoi du Grand Chelem et la manière dont j'ai joué est tout simplement le meilleur départ que je pouvais espérer. Je n'ai pu taper la balle que 45 minutes hier ici en arrivant du Challenger d'Ilkley où j'avais joué la semaine dernière. Être sur le court en première rotation le lundi n'était pas évident, mais là je peux dire après un tel match que je suis content d'avoir été programmé à 11h00 du matin. Ce n'était pas facile. J'étais nerveux, comme toujours pour un Grand Chelem, et plus particulièrement celui-ci, qui me tient très à cœur. Je suis très heureux de ma prestation et je vais bien profiter de ma journée de repos demain. L'objectif est de se qualifier, bien entendu. J'ai pris beaucoup de confiance avec les matches gagnés la semaine dernière. Le niveau de jeu est bon. Maintenant, il s'agit de rester bien focalisé sur ce que je dois faire et de prendre les choses match par match."

De retour dans le top 100 mondial à la faveur de son titre au tournoi Challenger 125 d'Ilkley, David Goffin brigue une dixième participation à Wimbledon, où il a déjà atteint les quarts de finale à deux reprises, en 2019 et 2022. Il affrontera au deuxième tour le Japonais Yasutaka Uchiyama (ATP 203), 31 ans.