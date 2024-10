David Goffin fait valoir son repêchage et écarte Matteo Arnaldo au premier tour

Repêché dans la matinée en tant que 'lucky loser', David Goffin (ATP 54) a fait valoir son opportunité face à l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 37) au 1er tour du tournoi de tennis ATP 500 de Bâle, lundi en Suisse. La partie s'est achevée sur le score de 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 après deux heures et demie de jeu.

Auteur du premier break de la partie, Goffin a laissé la première manche lui échapper au tie-break, alors qu'il avait notamment bénéficié de deux balles de set à 5-4, sur son engagement. Encore menacé en début de deuxième manche, le Liégeois a résisté aux assauts d'Arnaldi et a volé l'engagement de l'Italien au moment idéal pour servir et rétablir l'égalité. Discipliné dans le troisième set, David Goffin a défendu son service et s'est offert deux breaks avant de remporter la partie.

Au 2e tour de ce tournoi joué sur surface dure et doté de 2.385.100 euros, David Goffin affrontera le Français Ugo Humbert, 16e mondial et 5e tête de série à Bâle, tombeur du qualifié suisse Jérôme Kym (ATP 140), 6-4, 6-7 (5/7), 7-5.