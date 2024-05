David Goffin recule au 114e rang et Zizou Bergs redevient N.1 belge en 108e position

Bergs (24 ans) a été éliminé dès le 1er tour du Masters 1000 de Madrid. Il avait bénéficié d'une invitation après sa victoire au Challenger 75 de Tallahassee en Floride, et la finale perdue à Sarasota une semaine plus tôt, toujours en Floride. Après près de deux semaines d'inactivité, le désormais N.1 belge disputera lundi le 1er tour des qualifications pour le Masters 1000 de Rome, en Italie. Il rencontrera l'Américain Patrick Kypson (ATP 150).

Goffin (33 ans), moins en réussite depuis le début de la saison sur terre battue, avait dû passer par les qualifications pour le tournoi de Madrid. Il y a été éliminé dès le premier tour contre l'Argentin Facundo Bagnis, et n'a plus joué depuis. Bloqué au dos, il a renoncé à disputer le Challenger 175 d'Aix-en-Provence la semaine dernière, et n'a pas encore annoncé la suite de son programme.