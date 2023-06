Devenue maman, Angelique Kerber veut revenir sur les courts au début de l'année prochaine

Angelique Kerber veut faire sa rentrée sur les courts au début de la saison prochaine, environ un an après la naissance de sa fille Liana. L'ancienne N.1 mondiale l'a confié au journal allemand Bild am Sonntag.

"Je reviendrai au début de la saison prochaine, avec le but de jouer l'Open d'Australie en 2024", a expliqué la joueuse allemande de 35 ans. "Je veux être présente aux tournois préparatoires en Australie et peut-être à la United Cup avec l'Allemagne. C'est un rêve de pouvoir faire ma rentrée sur un tournoi du Grand Chelem."

Depuis la naissance de sa fille Liana en février, Kerber a rapidement repris l'entraînement. "Dans mon école de tennis en Pologne, j'ai déjà tapé quelques balles. Et à Bad Homburg, j'ai récemment refait une session plus intensive, pour la première fois, j'ai joué plus d'une heure."