Djokovic en sursis malgré sa victoire sur Hurkacz, Sinner assuré de jouer les demi-finales

Novak Djokovic, N.1 mondial, a remporté son troisième et dernier match du groupe vert des ATP Finals, le Masters de tennis masculin, en venant à bout du Polonais Hubert Hurkacz, 9e mondial, jeudi à Turin en Italie.

Battu par Sinner mardi, Djokovic s'est repris face à Hurkacz, qui a remplacé au pied levé le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, forfait à cause d'une blessure au dos. Le Serbe s'est imposé en trois sets 7-6 (7/1), 4-6, 6-1 en 2 heures et 5 minutes.

Le Serbe devra encore attendre le résultat entre l'Italien Jannik Sinner, N.4 mondial, et le Danois Holger Rune, 8e mondial, pour valider son ticket pour les demi-finales.

Avec deux victoires en trois matches, Djokovic devra attendre le résultat de la rencontre entre Sinner et Rune pour savoir s'il sera qualifié pour les demi-finales. 'Nole' devra espérer une victoire de Sinner, qualifié pour les demies grâce à la victoire en trois sets de Djokovic, pour atteindre le dernier carré. Le Serbe sera éliminé en cas de victoire de Rune.

Assuré donc déjà d'une place dans le dernier carré, Jannik Sinner est le premier joueur italien à participer aux demi-finales des Masters ATP.

Vendredi, la dernière journée du groupe rouge sera au programme avec un duel entre l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial, et le Russe Danill Medvedev, 3e mondial et déjà qualifié pour les demi-finales, avant le match entre le Russe Andrey Rublev, 5e mondial, et l'Allemand Alexander Zverev, 7e mondial.