Elena Rybakina, lauréate de Wimbledon, avance en demi-finales de l'Open d'Australie

(Belga) La Kazakhe Elena Rybakina, 25e joueuse mondiale et tête de série N.22, s'est qualifiée pour les demi-finales du simple dames de l'Open d'Australie de tennis en battant la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 17/N.17) 6-2, 6-4, mardi, à Melbourne. La rencontre a duré 1 heure et 19 minutes.

La Kazakhe a d'emblée pris le service de son adversaire dans le premier set puis a réussi un nouveau break pour s'envoler à 4-1 puis à 5-1. Ce premier set a été brièvement interrompu à cause d'une averse, le temps de ferme le toit et d'essuyer le court. Dans le deuxième set, Rybakina a renversé la situation après avoir perdu son premier service (0-2) en remportant quatre jeux de suite. Rybakina a notamment fait parler sa puissance pour s'imposer, réalisant 11 aces, dont sur la balle de match, et 24 coups gagnants. La Kazakhe, 23 ans, lauréate de Wimbledon l'an passé, n'avait encore jamais atteint le dernier carré à Melbourne. "Je suis très heureuse de parvenir pour la première fois en demi-finales ici", a-t-elle confié après le match. "J'étais nerveuse au dernier jeu, mais pas autant qu'avant le match. Alors je suis très contente d'avoir maîtrisé mes émotions et d'avoir très bien joué". Son adversaire sur la route d'une deuxième finale en Grand Chelem sera soit l'Américaine Jessica Pegula (WTA 3/N.3), la joueuse la mieux classée encore en lice, soit la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 24/N.24). (Belga)