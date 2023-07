Elise Mertens bat Rebeka Masarova et offre un premier point à la Belgique contre l'Espagne

Le premier set a été très équilibré et Mertens a dû attendre le jeu décisif, remporté 7/3, pour s'adjuger le gain de la première manche. La Limbourgeoise a connu un deuxième set plus compliqué en perdant son service dans les troisième et cinquième jeux et Masarova en a profité pour égaliser à un set partout.

La victoire s'est jouée dans le super jeu décisif où Mertens a rapidement pris les commandes pour ne plus les lâcher et l'emporter 10 points à 5 et offrir un premier point à la Belgique. Dans la foulée, David Goffin, 111e mondial, affrontera le N.1 mondial Carlos Alcaraz, fraîchement vainqueur de Wimbledon, avant le double mixte.