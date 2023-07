Elise Mertens et Storm Hunter survolent leur premier match en double

Elise Mertens (WTA 8 en double) et l'Australienne Storm Hunter (WTA 7) ont dominé leur rencontre du premier tour du double féminin de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem, vendredi. Classé 3e tête de série sur le gazon londonien, le duo a balayé l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 55) et la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 57), 6-0, 6-2 en 1 heure et 1 minute.

Mertens et Hunter ont tout simplement remporté les neuf premiers jeux du match, enlevant la première manche en seulement 18 minutes avec 24 points remportés sur 30 joués. Kichenok et Rosolska ont réussi à empocher leur premier jeu en milieu de deuxième set, avant de menacer le service adverse à six reprises dans le jeu suivant, finalement sans succès. La paire belgo-australienne a conquis un dernier jeu sur le service adverse pour conclure la partie.

Au prochain tour, Elise Mertens et Storm Hunter retrouveront les gagnantes de la rencontre entre la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 51) et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 40) d'une part, et la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 230) et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 180) d'autre part.