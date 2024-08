Elise Mertens a remporté une longue bataille contre Keys : "Une belle victoire"

Dans une véritable opposition de styles, entre la cogneuse locale et l'opiniâtre belge, Elise Mertens a été capable de se remettre sur de bons rails malgré la douloureuse perte du premier set après cinq balles de première manche loupées. "J'ai continué à me battre, en me concentrant surtout sur mes jeux de service. Je suis ravie d'avoir pu l'emporter, c'est une très belle victoire."

Mertens croisera ensuite la route de la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2/N.2), son ancienne partenaire de double et tombeuse en trois sets de la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31). "C'est pour ce genre de matchs qu'on joue au tennis. J'ai eu ma dose de cogneuses dans ce tournoi. Il faudra ne pas se laisser dominer et tenter de la faire bouger le plus possible", a déclaré la Limbourgeoise, bien décidée de jouer le coup à fond. "Je n'ai rien à perdre, on ne sait jamais ce qui peut arriver."

Elise Mertens, 28 ans, dispute l'US Open pour la neuvième fois. Les quarts de finale atteints en 2019 et 2020 constituent pour l'heure son meilleur résultat. L'an passé, elle avait été éliminée au troisième tour.