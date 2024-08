Entre Djokovic et Alcaraz, une rivalité déjà marquante

Le Serbe Novak Djokovic (37 ans, 2e mondial) et l'Espagnol Carlos Alcaraz (21 ans, 3e mondial), opposés dimanche à Roland-Garros en finale du tournoi olympique, se sont déjà affrontés six fois depuis deux ans lors de matches souvent marquants.

"Je me sens prêt à rivaliser avec eux (Djokovic et Rafael Nadal) dans tous les tournois, sur toutes les surfaces", assume le jeune Espagnol. "En Grand Chelem, avec les matches en cinq sets, c'est totalement différent, mais je crois que je suis prêt", ajoute le jeune Murcien. Quatre mois plus tard, il remporte son premier tournoi majeur, l'US Open, et terminera la saison au sommet du classement mondial.

Roland-Garros 2023 - demi-finale: les crampes d'Alcaraz

Le protégé de Juan-Carlos Ferrero n'est pas encore tout à fait "prêt" physiquement en Grand Chelem. Perclus de crampes après plus de deux heures et quart d'un match d'une rare intensité, il lâche prise à partir du troisième set et s'incline 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 aux portes de la finale de Roland-Garros.

"On était tous les deux physiquement dans le dur à la fin du deuxième set", commente Djokovic à l'issue de leur seule confrontation en date sur la terre battue parisienne. "Il est jeune et a beaucoup de temps devant lui. Il gagnera ce tournoi de multiples fois".