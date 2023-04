France, Kazakhstan, République tchèque, Espagne, Allemagne et Italie en phase finale

La France, le Kazakhstan, la République tchèque, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie se sont qualifiés pour la phase finale de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) samedi à l'issue de la deuxième journée des qualifications.

L'Italie a en revanche tremblé: Camila Giorgi et Martina Trevisan avaient pourtant remporté les deux premiers simples vendredi, mais Anna Karolína Schmiedlová a battu Jasmine Paolini (6-1, 4-6, 6-4) samedi, puis Viktória Kuzmová a égalisé grâce à son succès face à Elisabetta Cocciaretto 6-3, 7-6 (7/2).

La France a battu la Grande-Bretagne 3 à 1 à Coventry, l'Espagne a dominé le Mexique sur le même score devant son public de Marbella, tout comme le Kazakhstan à domicile face à la Pologne et la République tchèque face à l'Ukraine qui "recevait" à Antalya, en Turquie. Victoire aussi 3-1 pour l'Allemagne face au Brésil à Stuttgart.

C'est donc le double qui a décidé de l'issue de cette rencontre et il a été remporté par les Italiennes Elisabetta Cocciaretto et Martina Trevisan 6-4, 4-6, 7-5 devant Viktoria Hruncakova et Tereza Mihalikova.

Le duel entre la Slovénie et la Roumanie sera lui aussi décidé à l'issue du 5e et dernier match, un double qui a été interrompu à 3-3 en raison de la pluie dans le premier set et reporté à dimanche.

Les nations victorieuses rejoindront la Suisse et l'Australie, respectivement lauréate et finaliste de l'édition 2022, en phase finale (7-12 novembre dans une ville encore à déterminer). Une douzième et dernière équipe, encore à déterminer, bénéficiera d'une invitation.