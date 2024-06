Gillé et Vliegen en quarts de finale sans jouer: "C'est déjà un très beau résultat"

Sander Gillé (ATP 18) et Joran Vliegen (ATP 18) n'ont pas eu à s'employer lundi à Roland-Garros pour se qualifier pour les quarts de finale du double messieurs. Les Limbourgeois, tête de série N.10, ont profité du forfait de la paire composée du Finlandais Harri Heliovaara (ATP 38) et le Britannique Henry Patten (ATP 49), contre qui ils avaient perdu au tournoi de Lyon.

Il s'agit de la deuxième fois consécutive que Gillé et Vliegen se hissent en quart de finale à Paris, où ils peuvent tout doucement se mettre à rêver d'atteindre une nouvelle finale. Ils affronteront mercredi l'Indien Rohan Bopanna (ATP 4) et l'Australien Matthew Ebden (ATP 3), têtes de série N.2, lauréats de l'Open d'Australie, mais dont la terre battue n'est pas la surface de prédilection.

"Heliovaara s'est blessé à l'épaule pendant leur échauffement", a expliqué Sander Gillé à l'Agence BELGA. "Nous ne l'avons appris que vingt minutes avant de monter sur le court et c'était la surprise totale. Cela nous arrange, évidemment, même si j'avais un bon sentiment sur ce duel contre eux ici à Paris. Cela aurait été un match costaud. Les prochains jours risquant d'être physiquement éprouvants, une journée de repos supplémentaire est toujours bienvenue. C'est déjà un très beau résultat d'être en quart de finale. Ce sont des points importants en vue du Masters."

"Ils ont des tonnes d'expérience et se sont encore qualifiés aujourd'hui sur le fil sans avoir joué à leur meilleur niveau", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Nous y croyons en tout cas. Nous avons déjà réussi à les battre, à Indian Wells, et la terre battue nous convient mieux. Maintenant, ils restent la deuxième paire au monde. Il faudra être au taquet. Mais nous jouons bien. Et si nous atteignons notre niveau, nous aurons de bonnes chances."