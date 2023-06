Gillé-Vliegen après leur finale : On veut arriver au top et on va continuer à travailler

Battus, mais pas abattus. Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) vont quitter Roland Garros avec des souvenirs plein la tête au terme d'un magnifique parcours qui les a vus atteindre leur premier finale ensemble dans un tournoi du Grand Chelem contre le Croate Ivan Dodig (ATP 8) et l'Américain Austin Krajicek (ATP 5).

"Nous allons prendre une semaine de repos pour relâcher la bride", a confié Sander Gillé après la défaite. "Nous avions initialement prévu de jouer à Rosmalen à partir de lundi ou mardi, mais c'est impossible. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli ici. Nous avions déjà réalisé des exploits par le passé, mais jamais affiché une telle constance à un haut niveau durant deux semaines. C'est une belle preuve de notre potentiel et cela doit nous donner énormément de confiance pour la suite. Nous avons l'expérience d'une grande finale, et même si elle s'est soldée par une défaite, nous sommes persuadés que nous aurons d'autres occasions de gagner ce genre de tournoi à l'avenir."

"Nous avons perdu contre une des meilleures paires du monde", a expliqué le gaucher de Maaseik. "Ils avaient déjà disputé la finale l'an dernier. Le début était équilibré, mais ensuite, le match a basculé. Nous n'avons pas réussi à afficher notre niveau habituel. Nous avons commis quelques fautes et peut-être pas toujours été super concentrés. On veut arriver au top et on va continuer à travailler pour progresser. Notre prochain tournoi sera l'ATP 500 de Halle, dans dix jours. On veut gagner des titres et disputer le Masters en fin d'année."