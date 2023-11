Goffin, en quart de finale: "Mon meilleur match depuis un bon bout de temps"

"Ce fut un bon très match. J'ai bien joué", a-t-il confié à l'agence Belga après sa victoire. "Ce fut mon meilleur match depuis un bon bout de temps. J'ai été très solide. Il n'y a pas eu de hauts et de bas. J'ai très bien servi également, ce qui a été la clé. Dans le deuxième set, il a repris du poil de la bête et s'est montré plus agressif, mais même avec un break de retard, je suis resté calme. Je jouais vraiment bien du fond du court et c'est ce qui m'a permis de revenir pour m'imposer en deux sets."

Ce n'est que la deuxième fois depuis ses problèmes au genou rencontrés en qualifications à l'US Open que David Goffin réussit à gagner deux matches d'affilée dans un tournoi. Le n°1 belge se mesurera désormais vendredi au Slovaque Alex Molcan (ATP 119), 25 ans, tête de série n°4.