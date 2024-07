Greet Minnen bat Heather Watson et avance au deuxième tour

Greet Minnen s'est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de tennis, lundi. Minnen, 80e joueuse mondiale, a battu la Britannique Heather Watson (WTA 199), bénéficiaire d'une invitation, 7-5, 6-4 après 1 heure et 40 minutes de jeu.

Dans le premier set, Minnen a mené 4-1 après avoir pris deux fois le service de son adversaire et perdu une fois le sien. Mais Watson a gagné quatre jeux de suite et pris l'avantage 4-5 après un nouveau break. Minnen a aussitôt débreaké et remporté le premier set sur le service suivant de Watson.

Après un premier set marqué par sept breaks (quatre pour Minnen, trois pour Watson), les deux joueuses ont rectifié le tir sur leur service dans la seconde manche. Un seul break, dans le dernier jeu, a suffi à Minnen pour remporter le match.