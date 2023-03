Greet Minnen et Yanina Wickmayer en quarts de finale

Greet Minnen et Yanina Wickmayer se sont qualifiées mercredi pour les quarts de finale du tournoi ITF de Croissy-Beaubourg, épreuve sur surface dure dotée de 60.000 dollars, en Ile-de-France.

Pour rejoindre le dernier carré, la Limbourgeoise devra passer l'obstacle de la Britannique Jodie Anna Burrage, 23 ans, 132e mondiale et tête de série N.4.

Greet Minnen (WTA 167), 25 ans, a battu au 2e tour la Russe de 20 ans Julia Avdeeva, 511e mondiale et issue des qualifications, en deux manches : 6-4, 6-4 au bout d'une heure et 23 minutes de jeu.

Dans la foulée, Yanina Wickmayer, 33 ans, 211e au classement WTA, s'est débarrassée aisément de la Française Audrey Albie (WTA 231), tombeuse au premier tour d'Ysaline Bonaventure (N.2/WTA 85).

Wickmayer s'est imposée 6-1, 6-3 en 69 minutes et jouera en quarts de finale contre la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, 31 ans, 201e mondiale.

Greet Minnen et Yanina Wickmayer, associées cette fois et formant la première tête de série, doivent aussi disputer le double où elles seront opposées en entrée, mercredi toujours, à l'Espagnole Lucia Cortez Llorca et la Française Lucie Nguyen Tan.