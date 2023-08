Greet Minnen heureuse d'être en finale : "J'ai été conquérante"

"J'étais la joueuse la plus agressive aujourd'hui", a déclaré Minnen après sa victoire. "C'est moi qui ai décidé de l'issue du match. C'est une joueuse très maline, mais qui n'est pas très puissante, ce qui m'offrait la possibilité de développer mon jeu et de dicter les échanges. Je suis rentrée dans le terrain, j'ai lâché mes coups et j'ai été conquérante, surtout lors des moments importants. Je pense d'ailleurs que cela a été l'une des clés de ma réussite cette semaine. Peu importe l'adversaire, j'ai cherché à imposer mon jeu".

Et voilà donc Greet Minnen pour la deuxième fois en finale d'un tournoi WTA 125 cette année, après celle perdue sur la terre battue de Saint-Malo, début mai, contre l'Américaine Sloane Stephens, lauréate de l'US Open en 2017. Ce samedi, la native de Turnhout retrouvera l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 143), 23 ans, qui l'avait battue au dernier tour des qualifications à Roland-Garros.