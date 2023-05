Greet Minnen passe aussi au 2e tour en double

Au lendemain de sa belle qualification pour le 2e tour du simple, Greet Minnen a récidivé mercredi en se qualifiant pour le 2e tour du double dans le tournoi WTA 125 de Saint-Malo, qui se joue su terre battue et est doté de 115.000 dollars.

Classée 61e mondiale en double, la Campinoise de 25 ans fait équipe en Bretagne avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 143). Le duo néerlandophone a mis 1h14 et deux manches, 6-1 et 7-6 (7/3), pour écarter l'Ouzbékistanaise Nigina Abduraimova et la Britannique Emily Webley-Smith.

Les Françaises Amandine Hesse et Alice Robbe défieront Minnen/Schoofs en quarts de finale.