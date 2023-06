Greet Minnen qualifiée pour le tableau final en 55 minutes : "Une belle récompense"

"Je pense avoir disputé un très bon match, du début à la fin", a-t-elle confié à Belga. "J'ai pu afficher un bon niveau. J'ai très bien servi et mis beaucoup de pression, de sorte qu'elle rencontre beaucoup de difficultés à suivre. Je n'en savais pas trop à son sujet, mais je me suis surtout concentrée sur moi-même et j'ai cherché à jouer mon jeu. Et je pense que c'était le plus important."

C'est la troisième fois que Greet Minnen pourra participer à Wimbledon, où elle avait remporté la plus belle victoire de sa carrière, l'an dernier, en battantGarbine Muguruza, N.10 mondiale et lauréate en 2017, au premier tour.