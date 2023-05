Greet Minnen rejoint les quarts de finale

Son adversaire en quarts de finale sera l'Américaine Emma Navarro, 21 ans, 101e mondiale et 8e tête de série, qui a éliminé très aisément 6-1 et 6-0 la Française Amandine Hesse (WTA 830), qui bénéfice d'un classement protégé après la naissance de sa fille Stella le 30 juillet dernier.

Elle s'est imposée en deux sets 6-4 et 63 en 1 heure et 23 minutes de jeu.

La N.5 belge avait éliminé au premier tour l'Américaine Claire Liu, 55e mondiale et 2e tête de série 2-6, 6-2 et 6-4. Les autres Belges présentes à Saint-Malo Maryna Zanevska (WTA 75/N.3) et Ysaline Bonaventure (WTA 84/N.4) ont été éliminées mercredi au 2e tour du simple.

La Campinoise de 25 ans retrouve le circuit WTA cette semaine après avoir retrouvé un bon niveau sur le circuit inférieur (ITF) avec des titres dans les W60 de Sunderland et Porto, et une finale dans celui d'Altenkirchen.

Minnen, classée 61e mondiale en double, jouera ce jeudi encore son match 2e tour (quarts de finale) du double associée à la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 143) avec qui elle forme la 4e tête de série. Les Françaises Françaises Amandine Hesse (WTA 625 en double) et Alice Robbe (WTA 297) leur seront opposées.