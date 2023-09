Greet Minnen, "relâchée" et en "confiance", s'est qualifiée pour les demi-finales

"Je ne sais plus quoi penser. Je suis monté sur le court très fatiguée. J'avais eu une grande bagarre hier (3h14 contre la Britannique Harriet Dart, ndlr), j'avais fini tard, et je n'étais pas certaine d'avoir pu récupérer suffisamment. Je savais que je devais être très agressive dès le début pour écourter les points au maximum. La perte du premier set a été dure à encaisser, d'autant que j'avais eu des balles de set, mais j'ai continué à me battre pour renverser la situation. J'ai joué un super troisième set. Je suis très heureuse", a confié Greet Minnen.

"Je joue vraiment bien au tennis depuis le début de l'année. Je suis passée par le circuit ITF pour me reconstruire et pouvoir rejouer des tournois WTA. Je pense que cela m'a bien aidée. J'ai pris beaucoup de plaisir et retrouvé la motivation d'aller rivaliser avec les meilleures. Je joue relâchée, je n'ai rien à perdre, et je suis en confiance. Je suis ravie d'être en demi-finale ici. Ce n'est pas mal du tout pour ma première venue en Chine", a ajouté la Belge.