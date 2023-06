Iga Swiatek accrochée par Karolina Muchova en finale et enlève son 3e titre en 4 ans

Iga Swiatek a remporté le simple dames des Internationaux de France de tennis, samedi après-midi au stade Roland-Garros de Paris. La Polonaise de 22 ans, N.1 mondiale et tenante du titre, a dominé en finale la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) en trois sets après une rencontre très disputée: 6-2, 5-7 et 6-4. Le match s'est terminé après 2 heures et 46 minutes de jeu.

Swiatek décroche son 3e titre en quatre ans dans ce deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année après 2020 et 2022. Elle porte désormais à quatre le nombre de ses victoires dans les tournois majeurs en quatre finales. Elle s'est aussi imposée à l'US Open en 2022 et n'a jamais été battue en finale en Grand Chelem. La Polonaise a remporté son 14e titre WTA en carrière au terme de sa 18e finale et le 3e de la saison après Doha et Stuttgart. Elle a aussi perdu les finales à Dubaï et Madrid en 2023.

Swiatek est la première tenante du titre à conserver son bien chez les dames depuis 2007 et Justine Henin. Elle est la 14e joueuse de l'histoire à remporter trois titres à la Porte d'Auteuil, la première depuis Serena Williams en 2015.