Iga Swiatek forfait à Bad Homburg à trois jours de Wimbledon

La N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek, fiévreuse, a déclaré forfait en amont de sa demi-finale au tournoi WTA 250 de Bad Homburg, joué sur gazon et doté de 259.303 dollars, vendredi, à seulement trois jours du début de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem.

"Je suis vraiment désolée mais je dois déclarer forfait pour mon match aujourd'hui", a tweeté la joueuse de 22 ans. "J'ai eu une nuit agitée à cause d'une fièvre et peut-être d'une intoxication alimentaire. Je ne suis pas capable d'être performante aujourd'hui et je dois prendre soin de moi. J'espère que j'irai mieux bientôt."

Son forfait, qui n'est donc pas dû à une blessure musculaire, semble être une précaution alors que Wimbledon débute lundi.