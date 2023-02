Iga Swiatek, numéro un mondiale, presse la WTA à établir l'égalité des prize money

La joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek plaide pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes dans les tournois. Selon la numéro un mondiale, la différence des primes est trop importante aujourd'hui.

Elle a fait référence à un rapport du Financial Times paru en juin, qui a conclu que le circuit ATP masculin a versé 75% de plus de primes en tournois que le circuit WTA féminin. Il n'y a que dans les quatre tournois du Grand Chelem que les dotations pour les joueurs et les joueuses sont égaux.

"Évidemment, j'aimerais voir la WTA se développer sur le plan commercial, devenir plus populaire, réduire la différence avec l'ATP en termes d'argent et attirer les fans", a affirmé Swiatek lors du tournoi de Dubaï, où elle a battu la Russe Ljoedmila Samsonova en huitième de finale (6-1, 6-0). "Notre tennis apporte les mêmes émotions que celui des hommes. Après avoir entendu pendant quelques années que nous n'étions pas régulières, maintenant, nous le sommes. Il y a des joueuses de haut niveau qui jouent très bien dans la plupart des tournois."