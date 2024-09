"Il était important de rester calme" pour Minnen, qui s'offre Potapova et passe au 3e tour

"Je devais aussi être très agressive pour ne pas lui donner l'occasion de dicter les échanges. Cela n'avait pas été le cas dans le deuxième set. J'avais connu un creux au début et cela m'avait coûté cher. Heureusement, j'ai pu me ressaisir et remettre une couche dans ce troisième set. Je suis très contente de la manière dont je joue pour l'instant. Même si je commets des fautes, je reste positive et je continue à aller de l'avant. Et c'est très important à ce niveau."

C'est la première fois que Greet Minnen participe à l'Open de Chine. C'est justement une Chinoise (invitée), en la personne de Zhang Shuai (WTA 595), 35 ans, qu'elle rencontrera dimanche pour une place en huitièmes de finale. La native de Tianjin, battue avec Elise Mertens en double au 1er tour, a créé la surprise en sortant l'Américaine Emma Navarro (WTA 8), 23 ans, demi-finaliste du dernier US Open.