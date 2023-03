Indian Wells: Tsitsipas à la trappe, Medvedev garde le cap

Hormis au cours du deuxième set, où Tsitsipas a fait illusion, c'est l'Australien qui a fait la différence à chaque fois aux jeux décisifs. Très facilement dans le premier, offert sur un plateau par son adversaire, auteur de nombreuses fautes directes. De façon plus accrochée dans le troisième, au cours duquel le natif de Sydney s'est encore montré le plus solide, tout en profitant d'une ultime erreur adverse pour conclure sur sa première opportunité.

Première surprise à Indian Wells: Stefanos Tsitsipas, diminué par une épaule douloureuse, a pris la porte dès son entrée en lice, vendredi, tandis que Daniil Medvedev, avec sa 15e victoire d'affilée, Casper Ruud et Aryna Sabalenka ont avancé sereinement au 3e tour.

Daniil Medvedev (6e), lui, affiche une forme et une confiance retrouvées depuis quelques semaines, et ce n'est pas l'Américain Brandon Nakashima (48e) qui allait contrarier ses débuts à Indian Wells, où pourtant le Russe peine à briller puisqu'il n'y a jamais encore dépassé les huitièmes de finale.

Medvedev, qui reste sur trois titres à Rotterdam, Doha et Dubaï, a tenu son rang de favori du tournoi en se montrant sérieux, agressif dans les échanges et réaliste dans les moments-clés, pour s'imposer 6-4, 6-3 en 1 h 26 min.

Le vainqueur de l'US Open 2021 n'a eu besoin que d'une balle de break pour se détacher dans la première manche et la remporter sans jamais être inquiété sur ses engagements. Nakashima a opposé plus de résistance dans le second set, obligeant Medvedev à sauver quatre balles de débreak à 3-1, puis deux autres à 5-3, à chaque fois en haussant son niveau de jeu.

"Il y a eu des moments difficiles dans le match, des balles de break difficiles à sauver, je suis content d'avoir réussi à m'en sortir", a sobrement réagi celui qui sera opposé ensuite au Bélarusse Ilya Ivashka (85e).

- Berrettini sorti -

Casper Ruud (4e), en quête de confiance après un début d'année décevant, n'a pas eu de mal non plus à atteindre le troisième tour, en écartant 6-2, 6-3 l'Argentin Diego Schwartzman (38e). Il affrontera le Chilien Cristian Garin (97e).