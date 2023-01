ITF Sunderland - Greet Minnen se qualifie pour les quarts de finale

(Belga) Greet Minnen s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis ITF de Sunderland, une épreuve sur surface dure en salle dotée de 60.000 dollars, jeudi en Grande-Bretagne.

Minnen, 223e mondiale, s'est imposée en trois sets 3-6, 6-3, 6-2 contre la Française Harmony Tan, 142e mondiale et tête de série N.2. La rencontre a duré 2 heures et 4 minutes. En quarts de finale, la Campinoise affrontera l'Italienne Angelica Moratelli, 347e mondiale. Plus tôt jeudi, Magali Kempen (WTA 211) s'est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire en deux sets 6-4, 6-0 contre la Grecque Despina Papamichael, 157e mondiale et tête de série N.3. Pour une place en demi-finale, elle affrontera l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro, 183e mondiale et tête de série N.5. Magali Kempen est aussi engagée en double où elle fait la paire avec la Britannique Eden Silva. Le duo affronte jeudi après-midi en quarts de finale les Britanniques Agibail Amos et Emma Wilson. (Belga)