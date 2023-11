Jannik Sinner, qui a fini son match en pleine nuit, déclare forfait avant son 8e de finale

Sinner, 4e joueur mondial, avait mis en doute sa participation aux huitièmes de finale après son match du deuxième tour contre l'Américain Mackenzie McDonald, commencé après minuit et conclu dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h37 du matin, après 2 heures et 17 minutes de jeu. "Je ne sais pas si je jouerai les huitièmes de finale, je verrai quand je me réveillerai", avait-il indiqué en conférence de presse. Le match contre De Minaur était programmé en quatrième rotation jeudi, aux alentours de 17h00.

L'Italien a reçu du soutien quand le programme de la journée a été communiqué, dont celui de Casper Ruud (ATP 8): "Bravo à l'ATP! Belle façon d'aider l'un des meilleurs joueurs du monde à récupérer et à être le plus prêt possible lorsqu'il a terminé son match précédent à 2h37. 14,5 heures pour récupérer... Quelle blague", a commenté le Norvégien sur X, anciennement Twitter, en début de journée. Sinner a remporté dimanche passé le tournoi de Vienne.