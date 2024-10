Jeline Vandromme rejoint les demi-finales

Elle termine deuxième de son groupe derrière la N.1 mondiale australienne Emerson Jones qui a gagné ses trois matchs, le dernier face à la Japonaise Wakana Sonobe, 6e mondiale et tête de série N.4, 6-4 et 6-0.

Vandromme, 9e mondiale chez les juniors et tête de série N.6, a eu raison de la Chilienne Antonia Vergara Rivera (ITF 15) en deux manches 6-3 et 6-4 et 1h18 de jeu.

Ce prestigieux tournoi de fin d'année réunit huit des meilleures juniores, réparties en deux groupes de quatre. Vandromme, qui fait partie du groupe A, avait perdu son premier match mercredi contre Jones. La Brugeoise a ensuite remporté le deuxième 7-6 (7/5), 6-1 contre Sonobe.

Championne d'Europe et victorieuse du Masters des moins de 16 ans l'an dernier (première Belge à l'emporter depuis Kim Clijsters en 1997), la Brugeoise a atteint cette année les quarts de finale à Roland-Garros et à Wimbledon et a été sortie en 8es de finale à l'US Open pour ses premiers tournois du Grand Chelem. Elle a remporté deux tournois cette saison, de catégorie J3000, avec l'Astrid Bowl de Charleroi et à la Copa Barranquilla en Colombie.