Joachim Gérard avance en demi-finales du double

La paire belgo-japonaise a battu les Néerlandais Maikel Scheffers et Ruben Spaargaren 6-1, 7-5 en quarts de finale (1er tour). La rencontre a duré 1 heure et 15 minutes.

Gérad et Oda - 2e mondial chez les seniors et numéro 1 mondial chez les juniors - rencontreront en demi-finales les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de série N.1, qui ont battu de leur côté 6-2, 7-5 le Français Frederic Cattaneo et l'Américain Casey Ratzlaff.