Joris De Loore renverse la vapeur contre Stricker et passe au deuxième tour

Joris De Loore, 202e mondial en simple, s'est imposé au 1er tour du simple du tournoi de tennis Challenger 125 de Zoug, joué sur terre battue et doté de 145.000 euros, mercredi en Suisse. Le N.4 belge, 30 ans, a battu la 2e tête de série, le gaucher suisse de 20 ans Dominic Stricker (ATP 106), 4-6, 7-5, 6-3. La rencontre s'est achevée après 2 heures et 1 minute.

Le match a été interrompu par la pluie, à 6-4, 1-2, 40-40 sur le service du Suisse, après 55 minutes de jeu. De Loore a remporté la deuxième manche après la reprise, et il a ensuite pris l'ascendant dans le dernier set en remportant cinq des six premiers jeux, laissant un court répit au tenant du titre avant de conclure. Il affrontera au prochain tour le vainqueur de la rencontre entre le qualifié français Manuel Guinard (ATP 271) et son compatriote Geoffrey Blancaneaux (ATP 185).

Le Brugeois (505e en double) joue aussi le double en compagnie de Zizou Bergs. Ce dernier (ATP 158 en simple, 289 en double) a lui rejoint le 2e tour du simple en terminant victorieusement mardi son match face à l'Autrichien Maximilian Neuchrist (ATP 215) 6-4, 6-4. Le match avait été interrompu la veille par la pluie.