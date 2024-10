Kimberley Zimmermann et Anita Wagner éliminées au premier tour du double

Zimmermann (WTA 91 en double), 28 ans, et Anita Wagner (WTA 169 en double), 30 ans, ont été éliminées au super tie-break par les Espagnoles Andrea Lazaro Garcia (WTA 906 en double, 29 ans) et Guiomar Maristany Zuleta De Reales (WTA 725 en double, 25 ans). Le match s'est terminé en trois sets sur le score de 6-1, 4-6, 11/9 après 1 heure et 23 minutes de jeu.

Aucune autre Belge n'est engagée dans le tournoi, qu'il s'agisse du simple ou du double.

En double, et aux côtés de Lara Salden, Kimberley Zimmermann restait sur une élimination en demi-finales du tournoi WTA 250 de Hua Hin, en Thaïlande, le 21 septembre dernier. Le duo belge avait été battu par la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 164 en double) et la joueuse de Hong Kong Eudice Chong (WTA 191 en double).