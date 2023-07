Kimmer Coppejans éliminé au second tour des qualifications

Kimmer Coppejans n'a pas réussi à se qualifier pour le tableau final du tournoi de tennis ATP 500 d'Hambourg, joué sur terre battue et doté de 1.831.515 euros, dimanche en Allemagne.

Lors du second tour des qualifications, Coppejans, 162e mondial, s'est incliné en trois sets 2-6, 6-3, 7-6 (7/5) contre le Chilien Cristian Garin, 119e mondial et tête de série N.3 des qualifications. La rencontre a duré 2 heures et 34 minutes.

L'Ostendais était le seul joueur belge présent en simple en Allemagne.