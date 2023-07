Kimmer Coppejans refait son retard d'un set et se qualifie pour le 2e tour

Kimmer Coppejans a remporté son match au 1er tour du tournoi de tennis Challenger 75 de Tampere, doté de 73.000 euros et disputé sur terre battue, mercredi en Finlande. Le numéro 2 belge, classé 162e mondial et 4e tête de série, a battu le qualifié turc Ergi Kirkin (ATP 400) en trois manches, 3-6, 7-5, 6-2 en 2 heures et 11 minutes.