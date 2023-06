Kimmer Coppejans rejoint le tableau final pour la première fois de sa carrière

Lors du troisième et dernier tour des qualifications, traditionnellement joué au meilleur des cinq sets, Coppejans, 187e mondial, s'est imposé en cinq sets 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2 contre le Japonais Taro Daniel, 105e mondial et tête de série N.4 des qualifications. La rencontre a duré 3 heures et 26 minutes.

Tombeur de Zizou Bergs au deuxième tour des qualifications mercredi, l'Ostendais, 29 ans, n'était jamais parvenu à se qualifier pour le tableau final de Wimbledon. Sur ses quatre précédentes tentatives, il avait été à chaque fois éliminé au premier tour des qualifications.