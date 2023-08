Kimmer Coppejans se hisse en finale

Kimmer Coppejans s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis Challenger de Banja Luka, joué sur terre battue et doté de 118.000 euros, samedi en Bosnie-Herzégovine.

En demi-finale, l'Ostendais, 160e mondial et tête de série N.5, s'est imposé 6-0, 6-1 en 1 heure et 1 minute face à l'Allemand Marko Topo, 405e mondial et issu des qualifications.

Coppejans affrontera en finale le Bosnien Dino Prizmic (ATP 241), qui a de son côté profité du forfait du Hongrois Fabian Marozsan, 89e mondial et 1re tête de série.