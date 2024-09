La Belgique s'incline 2-1 face à l'Italie après la défaite de Gillé et Vliegen en double

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 32 en double) ont été battus lors de l'ultime rencontre du duel de la poule A entre la Belgique et l'Italie. Le duo belge s'est incliné en deux sets 7-6 (7/2), 7-5 face à la paire composée d'Andrea Vavassori (ATP 9 en double) et de Simone Bolelli (ATP 12 en double) qui offre la victoire aux Transalpins (2-1).