La N.1 mondiale Aryna Sabalenka critique la WTA pour l'organisation du Masters

"Je ne me sens vraiment pas respectée par la WTA. Je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous". Aryna Sabalenka, la N.1 mondiale de tennis, n'a pas caché son mécontentement sur les réseaux sociaux au sujet de l'organisation du Masters, les WTA Finals, le tournoi final de la saison qui réunit les meilleures joueuses. Il a débuté dimanche à Cancun, au Mexique.

La Bélarusse a battu la Grecque Maria Sakkari 6-0, 6-1 mais cela n'a pas modifié son ressenti.

"Ce n'est pas le niveau d'organisation que nous attendons pour les Finals. Pour être honnête, je ne me sens pas en confiance quand je me déplace sur ce court la plupart du temps, le rebond n'est pas régulier du tout, et nous n'avons pas pu nous entraîner jusqu'à hier sur ce court. C'est tout simplement inacceptable pour moi, compte tenu de l'importance de l'enjeu".