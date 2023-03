Le Canada au complet affrontera la Belgique

La rencontre se jouera les 14 et 15 avril à Vancouver, au Canada. Le vainqueur décrochera son billet pour la phase finale. Le perdant jouera les barrages afin de se maintenir dans le groupe mondial.

"Avec Leylah, Bianca, Gabriela et Rebecca, nous disposons d'un mélange parfait de qualité et d'expérience", a déclaré la capitaine Heidi El Tabakh lors de la présentation de la sélection. "Nous sommes impatientes d'accueillir les Belges et nous nous attendons à une bataille acharnée. Néanmoins, nous sommes convaincues que nous avons ce qu'il faut pour gagner cette rencontre et nous qualifier pour la phase finale pour la troisième fois d'affilée".