Le Danois Holger Rune retourne s'entraîner avec Patrick Mouratoglou

"Parfois, il faut essayer une variété de choses pour découvrir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas", a écrit Rune sur son compte X, ex-Twitter. "Au cours des derniers mois, j'ai beaucoup appris sur ce qui est important pour moi. C'est avec Patrick que j'ai connu certains de mes plus grands succès et je pense qu'il peut m'aider à atteindre mes objectifs".

Mouratoglou s'est réjoui du retour du Danois. "Nous nous connaissons depuis qu'il a 13 ans et j'ai toujours cru en son potentiel", a expliqué le technicien français. "Il a des objectifs élevés et j'ai les mêmes pour lui. C'est le début d'une nouvelle aventure."