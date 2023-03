Le junior Blockx à l'assaut du Japonais Watanuki à Miami: "Parvenir à jouer libéré"

"Ce n'est pas un inconnu", a-t-il confié dimanche soir à Belga après l'annonce du tirage au sort. "Je sais par exemple qu'il a très bien joué à l'Australian Open (NdlR : il a atteint le troisième tour contre l'Américain Korda après être sorti des qualifications). Je l'ai déjà vu à l'œuvre, je connais son jeu dans les grandes lignes, mais je vais encore tâcher d'en savoir plus. Ce sera un bon adversaire, mais à partir du moment où j'ai reçu l'opportunité de participer à ce tournoi, je ne m'attendais pas à autre chose. Il a très bien entamé l'année et je me doute donc qu'il sera en forme".

"La clé pour disputer un bon match sera de parvenir à jouer de manière libérée", a-t-il poursuivi. "Essayer de profiter pleinement de cette superbe opportunité. J'ai déjà vécu une belle semaine, avec de très chouettes moments d'entraînement. J'ai bien pu me préparer au sein de l'IMG Academy où j'ai notamment pu taper la balle avec le Chinois Shang Junchen (NdlR : le plus jeune joueur au sein du Top 200 à l'ATP) et le Japonais Taro Daniel. C'était très enrichissant et cela ne peut qu'être bénéfique pour la suite".