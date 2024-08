Les Australiens Matthew Ebden et John Peers se parent d'or en double

Les Australiens Matthew Ebden et John Peers ont remporté la médaille d'or en double masculin au tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris, disputé sur la terre battue de Roland-Garros. Ils ont battu la paire américaine composée d'Austin Krajicek et Rajeev Ram au super tie-break 6-7 (6/8), 7-6 (7/1), 10/8 après plus de deux heures de match. Les deux Américains avaient battu les Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz en quarts de finale.

Après avoir perdu la première manche au jeu décisif et avoir été mené d'un break dans le second set, les Australiens ont retourné la rencontre pour empocher le second set et remporter le super tie-break, en convertissant leur quatrième balle de match.

C'est la deuxième médaille d'or en double masculin pour l'Australie, après la victoire de Todd Woodbridge et de Mark Woodforde en 1996, à Atlanta.

La finale pour le bronze opposera les Américains Taylor Fritz et Tommy Paul et les Tchèques Tomas Machac et Adam Pavlasek.