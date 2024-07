Magali Kempen se qualifie facilement pour le deuxième tour

Lara Salden, issue des qualifications, est l'autre joueuse belge engagée dans ce tournoi. La 537e mondiale fera face à la Tchèque Linda Fruhvirtova (WTA 146, tête de série N.13) plus tard mercredi.

Au deuxième tour, Kempen affrontera l'Ukrainienne Yulia Starodubtseva, 123e mondiale et tête de série N.4.

Kempen (WTA 339 en double) et Salden (WTA 209 en double) feront également la paire en double dans ce tournoi et joueront leur quart de finale jeudi face aux têtes de série N.1 la Britannique Eden Silva, 164e mondiale en double, et l'Ukrainienne Valeriya Strakhova, 107e mondiale en double.