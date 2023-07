Mertens, battue pour la première fois au deuxième tour: "Ce fut un match très étrange"

"Ce fut un match très étrange", a-t-elle confié à Sporza après sa défaite. "Nous avons toutes les deux joué de manière inconstante. Je n'avais pas un bon feeling avec le gazon aujourd'hui. Suite à ma blessure (au bas du dos et à la hanche gauche, ndlr), je n'ai pas eu la meilleure des préparations à ce tournoi. Je n'ai pas vraiment pu me familiariser avec la surface. Sur gazon plus qu'ailleurs, il faut bien utiliser son service, mais mon pourcentage de premières balles a été trop faible."

"J'en voulais évidemment plus, et j'aurais aimé mieux jouer aujourd'hui, mais en tant que joueuse de tennis, on perd quasiment chaque semaine. Je peux donner une place à cette défaite et prendre le positif. Malgré les incertitudes, j'ai tout de même réussi à participer à Wimbledon cette année", a ajouté la Limbourgeoise, qui jouera encore en double avec l'Australienne Storm Hunter. "Il s'agit de ma troisième partenaire différente en trois éditions (elle s'était imposée en 2021 avec la Taiwanaise Hsieh et fut finaliste l'an dernier avec la Chinoise Zhang, ndlr) mais cette surface devrait nous convenir. On va en tout cas faire le maximum."